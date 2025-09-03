Оксана Марченко втекла перед початком повномасштабного вторгнення до Білорусі

Дружина нардепа-зрадника Віктора Медведчука Оксана Марченко виїхала з України у супроводі охоронця, який отримував зарплату в Службі безпеки України. Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо», опублікованого у середу, 3 вересня.

Журналісти встановили особи всіх охоронців, які супроводжували Оксану Марченко під час перетину кордону між Україною та Білоруссю в лютому 2022 року. За даними «Слідства.Інфо», один із них – Валерій Туз, який, за інформацією розслідувачів, ніколи офіційно не працював в охоронній фірмі Медведчука чи інших пов’язаних із ним компаніях.

«Натомість з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024 року отримував зарплату від Служби безпеки України», – повідомили журналісти.

Неназваний співрозмовник розслідувачів у правоохоронних органах заявив, що Туз був «подвійним агентом» і до офіційного працевлаштування співпрацював із СБУ. За словами джерела «Слідства.Інфо», саме він допомагав затримати Медведчука 27 лютого 2022 року, коли той намагався втекти з України, а згодом певний час працював в СБУ.

Водночас журналісти зазначають, що підтвердити цю інформацію не вдалося, а в Службі безпеки повідомили, що «зазначена особа не є співробітником СБУ». Сам чоловік на запитання журналістів кинув слухавку та більше не відповідав на дзвінки.

Ще одного охоронця, якого ідентифікували журналісти, звати Віталій Д. Під час листування зі «Слідство.Інфо» він відмовився коментувати можливий супровід Марченко, зазначивши, що «пройшло досить багато часу і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці».

«Розслідуванням провадження щодо Оксани Марченко займалася Служба безпеки України. СБУ оголосила їй підозру у лютому 2023 році, майже через рік після того, як екстелеведуча покинула Україну. Кримінальне провадження щодо неї стосується фінансування російських силових структур, що почалося у 2014 році», – йдеться в матеріалі.

У коментарі журналістам в СБУ повідомили, що пізня підозра пов’язана з тим, що до лютого 2023 року правоохоронці збирали достатні докази. На запитання, чи володіла СБУ інформацією про плани Оксани Марченко покинути Україну в супроводі Валерія Туза, там прямо не відповіли.

Нагадаємо, у квітні 2023 року СБУ оголосила Оксану Марченко в розшук.За даними МВС, Оксана Марченко зникла 24 березня 2023 року, а її статус позначили як «особа, яка переховується від органів досудового розслідування».

Марченко втекла з України 18 лютого 2022 року та переховувалася та території Білорусі й Росії. Згодом її помітили у тимчасово окупованому Криму. Їй оголосили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування агресії) – за даними слідства, компанії дружини Медведчука фінансували росгвардію та російське МВС.