Центр Харкова після ракетного обстрілу російськими окупантами

Окупаційні війська держави-терориста – Росії готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС. Про це повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу у понеділок, 4 квітня, інформує «Українська правда».

За його словами, основні зусилля ворог зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти Харковом.

«Противник посилює угруповань військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву», – розповів він.

Також путінська армія намагається налагодити маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створити запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснити підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених.

Нагадаємо, 2 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія перекинула у Піски Харківської області десантників, які, ймовірно, братимуть участь у боях на Донбасі.