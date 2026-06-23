Олександр Борисенко обраний до місьради від зареєстрованої ексрегіоналами «Партії твого міста»

Депутату Ужгородської міської ради від «Партії твого міста» Олександру Борисенку оголосили підозру в отриманні 384 тис. грн хабаря. Це вже третя підозра посадовцю, який керує місцевим полігоном твердих побутових відходів у селі Барвінок.

Йдеться про схему, яку викрили у квітні 2026 року. Директор «КАТП-072801» за відкати дозволяв підприємцям добувати сировину на сміттєзвалищі. Вилучені пластик, макулатура та поліетилен надалі реалізовувалися через комерційні структури, а частина отриманого прибутку передавалася посадовцю.

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Загалом упродовж травня 2025 року – квітня 2026 року з полігону твердих побутових відходів незаконно вилучено та реалізовано майже 100 тонн пластику, понад 120 тонн макулатури та кілька тонн поліетилену, вартістю понад 660 тис. грн.

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28 квітня посадовцеві оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 22 червня, у ході подальшого розслідування правоохоронці встановили факти одержання депутатом хабарів на 384 тис. грн за сприяння схемі. Таким чином, Олександру Борисенку додатково інкримінують одержання хабаря у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Зазначимо, це вже третя підозра скандальному депутату за останній рік. У березні 2025 року він отримав підозру за службову недбалість, що призвела до засмічення земельних ділянок Баранинської громади.

Наразі Олександр Борисенко відсторонений від посади та не під вартою, після того як вніс 665 тис. грн застави. У вівторок, 23 червня, суд розглядатиме клопотання прокуратури про продовження терміну відсторонення посадовця та збільшення розміру застави до 3 млн грн.

Хто такий Олександр Борисенко

Посадовець народився в Ужгороді у 1972 році. Займався спортивною стрільбою, ставши у 1987 році кандидатом у майстри спорту. Працював на машинобудівельному заводі, в інкасаторській службі «Промінвестбанку», а з 2001 року зареєструвався підприємцем у сфері роботи з нерухомістю.

Олександр Борисенко прогуляв половину засідань своєї депутатської комісії

У 2005 році невдало балотувався на голову селищної ради у с. Холмок Ужгородського району. У 2015 році обраний депутатом Ужгородської міської ради від партії «Наш край», а у 2020 році – від «Партії твого міста», зі скандалом зареєстрованою напередодні виборів колишніми депутатами від «Партії регіонів».

У 2025 році Олександр Борисенко відвідав 73% пленарних засідань сесій Ужгородської міської ради та прогуляв половину засідань своєї депутатської комісії – з питань ветеранської політики, регламенту та депутатської етики.

За інформацією НАЗК, у 2025 році на посаді директора «КАТП-072801» Олександр Борисенко заробив 463 тис. грн, водночас дружина посадовця отримала 3,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Депутат живе в будинку тещі та має Volkswagen Touareg 2015 року випуску, який купив у липні 2025 року за 200 тис. грн. У власності дружини Борисенка – Toyota Land Cruiser 2003 року випуску, придбана у квітні 2022 року.