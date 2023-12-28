Уповноважений Верховної Ради з прав людини прокоментував урядовий законопроект про мобілізацію

Запропонований урядом законопроект про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції України. Йдеться про обмеження, передбачені для осіб, що ухиляються від мобілізації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроекті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроект зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну (Кабмін уже подав), а на етапі підготовки до розгляду в комітеті... Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроекту до мене: ми ретельно його вивчатимемо і я робитиму свої заперечення», – сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону «Єдині новини UAразом» 27 грудня, пише «Інтерфакс-Україна».

При цьому він уточнив, що йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроекті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

«Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно», – пояснив Лубінець.

«З одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян, ми воюємо проти Російської Федерації. Але ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець», – додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, 25 грудня Кабмін подав до Верховної Ради законопроект №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Він, зокрема, передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації. Таких осіб вноситимуть до спеціально створеного відкритого Єдиного реєстру боржників. Через це вони будуть обмежені в праві користуватися власним транспортом, не зможуть отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також будуть обмежені в праві на користування грошовими коштами та іншими цінностями, не зможуть отримати кредит і скористатися пільгами.

Крім того, згідно із законопроектом, ухилянтам та особам, які відмовляються проходити медогляд, зможе загрожувати тюремне ув'язнення на строк від трьох до п'яти років. Також уряд пропонує удесятеро збільшити штраф за порушення правил військового обліку. Передбачена можливість затримання порушників на три доби для встановлення особи та з'ясування обставин. Наразі адмінзатримання не перевищує трьох годин.