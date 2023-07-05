Український олігарх Дмитро Фірташ не має акредитації при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO), повідомив речник UNIDO Кай Бетке.

«Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO», – сказав Бетке в коментарі «Укрінформу» в середу, 5 липня.

Нагадаємо, 27 червня DW з посиланням на рішення Вищого земельного суду Відня у справі Фірташа повідомила, що олігарх Дмитро Фірташ із метою уникнення екстрадиції до США отримав статус радника постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях у Відні та обійняв посаду при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO). Саме на підставі цього статусу Фірташ вимагає зупинити процедуру його екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет. Водночас Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Таким чином, уряд у Відні не вважає Фірташа особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

Раніше в червні австрійський суд заблокував екстрадицію Фірташа до США. У Штатах Фірташу загрожує звинувачення у змові з метою дати хабарі в Індії на 18,5 млн доларів за дозвіл на видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах, – для продажу готової продукції в США. Сам Фірташ, який втік з України у 2014 році, заперечує будь-які правопорушення.