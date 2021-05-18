Opel Vivaro-e HYDROGEN

Новинка під назвою Opel Vivaro-e HYDROGEN - досить нетрадиційна з точки зори технологій модель, особливо в секторі комерційних авто. Це Plug-in гібрид (тобто він може підзаряджатися від розетки) з електромотором, який може працювати на паливних елементах (FCEV).

Автомобілю для повної заправки воднем потрібно всього три хвилини - приблизно стільки ж, як для заправки звичайного дизельного або бензинового авто. Разом з тим, у фургона Opel Vivaro-e HYDROGEN вантажний відсік корисним об'ємом до 6,1 кубічних метрів (такий же, як у дизельних або акумуляторних електричних версій моделі Vivaro). А запас його ходу на одній повній заправці воднем перевищує 400 кілометрів (WLTP).

Фургон в рух приводять як тягова батарея, так і паливні елементи

Opel запропонує Vivaro-e HYDROGEN в двох варіантах по довжині кузова – 4,95 або 5,30 метра. Поставки перших автомобілів клієнтам-автопаркам в Європі стартують вже восени нинішнього року.

Новий водневий автомобіль на паливних елементних (FCEV) побудований на основі вже існуючого електромобіля Opel Vivaro-e в варіанті фургона з двома бічними дверима. Тяговий акумулятор електромобіля Opel Vivaro-e був замінений трьома баками з воднем (працюють з тиском до 700 бар). Ці циліндричні балони виконані з вуглецевого волокна. Таким чином електрична версія фургона Opel Vivaro-e перетворилася в Plug-in гібрид на паливних елементах. Причому це вдалося зробити без будь-яких змін кузова і без впливу на вантажні можливості: корисний об'єм становить від 5,3 до 6,1 м3, вантажопідйомність досягає 1 100 кг.

Усі елементи приводу та акумулювання енергії знаходяться внизу авто

Комерційний фургон Opel Vivaro-e HYDROGEN з паливними елементами потужністю 45 кВт здатний генерувати потужність, достатню для безперервного руху по шосе. Водночас тяговий літій-іонний акумулятор типу ємністю 10,5 кВт г, розташований під передніми сидіннями, забезпечує запас потужності при необхідності динамічних прискорень – наприклад, під час початку руху або при обгонах.

Оскільки акумуляторна батарея покриває потребу в енергії для таких ситуацій, паливні елементи можуть постійно працювати в оптимальних умовах, не переходячи в екстрені режими підвищеної потужності. Також тяговий акумулятор забезпечує накопичення енергії під час рекуперації та уповільнення автомобіля. А можливість підключення до мережі дає можливість заряджати тяговий акумулятор від зовнішнього джерела (звичайної побутової розетки або спеціальної зарядної станції), забезпечуючи до 50 км запасу ходу тільки на електротязі.

Гібридна система живлення запезбечує нульові викиди в атмосферу

Фургон Opel Vivaro-e HYDROGEN буде вироблятися підрозділом Opel Special Vehicles (OSV) в місті Рюссельсхаймі. Глобальний «Центр розвитку водневих автомобілів і паливних елементів» (Competence Centre for Hydrogen and Fuel Cells) материнського концерну Stellantis також знаходиться в рідному місті Бренду Opel.