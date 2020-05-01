Організатора протесту проти карантину у Львові покарали за порушення карантину

На заявлений одиночний пікет прийшло кілька десятків підприємців

Поліція склала адмінпротокол за порушення карантину на організатора акції протесту малих підприємців проти карантину. У акції, що відбулася 1 травня у центрі Львова взяли участь понад 30 осіб, хоча у заявці на подію вказувалося, що це буде одиночний пікет.

На акцію протесту прийшли малі підприємці, які вимагали дозволити їм працювати під час карантину.

«Участь у організованому 43-річним львів’янином заході на пл. Ринок взяли близько тридцяти осіб, що є порушенням вимог постанови Кабміну. Перед початком акції, яка була заявлена як одиночний пікет, поліцейські провели з організатором роз’яснювальну бесіду, проте, незважаючи на це, участь у заході взяли близько тридцяти осіб», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Такі дії поліція потрактувала як порушення постанови Кабміну і склала на 43-річного організатора акції адмінпротокол.

Як виявилось, протокол склали на керіника Ліги підприємців України Владислава Орлова, про що він сам заявив у коментарі «Львівському порталу».

«У день праці я вимагав відновити моє конституційне право на працю. Це була моя особиста позиція і перехожі її підтримали. Так, я отримав адмінпротокол за порушення правил карантину», – пояснив Орлов.

Додамо, під час акції протесту біля міської ради кілька десятків дрібних підприємців вимагали зняти заборону на роботу під час карантину. За інформацією «Радіо Свобода» учасники акції дотримувалися дистанції і були на вулиці в масках.