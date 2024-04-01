Орнітолог зі Львівщини отримав Всеукраїнську зоозахисну премію
Віктор Шельвінський – засновник реабілітаційного центру «Вільні крила»
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Орнітолог зі Львівщини Віктор Шельвінський став лауреатом Всеукраїнської зоозахисної премії від організації UAnimals, яку вручали в Києві у п’ятницю, 29 березня. Про це ідеться на сайті організації.
Віктор Шельвінський – засновник реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила», що в селі Кожичі поблизу Львова. 18 років тому він заснував центр на подвір’ї свого будинку і підтримує його роботу за рахунок власного заробітку на кількох роботах. Тут лікують поранених птахів з усієї України та, за можливості, повертають їх у дику природу.
Чоловік за освітою ветеринар, але завжди мріяв про допомогу птахам. У «Вільні крила» можна поїхати на екскурсію, замовити її можна через Facebook Центру. На сторінці є і реквізити для підтримки його роботи.
Також лауреатами Всеукраїнської зоозахисної премії 2024 стали:
- Марія Вронська – керівниця Гостомельського притулку для тварин, засновниця проекту з прилаштування тварин «AdoptMe Days»;
- Вікторія Кручина – зооволонтерка з Куп’янська на Харківщині, яка першою в місті впровадила програму стерилізації та вакцинації безпритульних тварин;
- Олена Котова – зооволонтерка з Олександрії Кіровоградської області, засновниця центру реабілітації та стерилізації «Зоодопомога»;
- Тетяна Куцуконь – зоозахисниця з Борисполя на Київщині, засновниця благодійного фонду допомоги тваринам «Фенікс»;
- Марина Шажко – засновниця притулку «Бахмутське товариство захисту тварин ЛАДА»;
- Алісія Полиха – рятувальниця у складі команди порятунку тварин KARG;
- Ілона Джалаганія – волонтерка із Сум, співзасновниця та керівниця Сумського товариства захисту тварин;
- Олеся Леонова – волонтерка з Дніпра, яка опікується котами;
- Роман Остапчук – військовослужбовець ЗСУ, який забирає тварин із небезпечних зон і шукає для них прихисток.
Спеціальні відзнаки від UAnimals отримали:
- Михайло Русін – кандидат біологічних наук, засновник Центру порятунку хом’яків, розробник проектів зі збереження колоній ховрахів;
- ініціативна група Free Svydovets, що бореться за збереження карпатського регіону Свидовець від забудови;
- відділ прямої допомоги UAnimals – члени команди евакуації тварин із гарячих точок, команди стерилізації безпритульних тварин, команда гуманітарних місій у прифронтових територіях, а також програм з відбудови притулків для тварин.
Також UAnimals відзначила загиблих під час обстрілів на Донеччині волонтерів і журналіста, які зробили внесок у порятунок тварин: це Емма Ігуаль з Іспанії та Ентоні Ігнат із Канади, які передавали команді UAnimals тварин із гарячих точок, та французький журналіст Арман Солдін, який забрав з окопа ослабленого їжака.