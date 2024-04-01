Віктор Шельвінський вже понад 18 років рятує диких птахів з усієї України на власному подвір'ї

Орнітолог зі Львівщини Віктор Шельвінський став лауреатом Всеукраїнської зоозахисної премії від організації UAnimals, яку вручали в Києві у п’ятницю, 29 березня. Про це ідеться на сайті організації.

Віктор Шельвінський – засновник реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила», що в селі Кожичі поблизу Львова. 18 років тому він заснував центр на подвір’ї свого будинку і підтримує його роботу за рахунок власного заробітку на кількох роботах. Тут лікують поранених птахів з усієї України та, за можливості, повертають їх у дику природу.

Чоловік за освітою ветеринар, але завжди мріяв про допомогу птахам. У «Вільні крила» можна поїхати на екскурсію, замовити її можна через Facebook Центру. На сторінці є і реквізити для підтримки його роботи.

Також лауреатами Всеукраїнської зоозахисної премії 2024 стали:

Марія Вронська – керівниця Гостомельського притулку для тварин, засновниця проекту з прилаштування тварин «AdoptMe Days»;

– керівниця Гостомельського притулку для тварин, засновниця проекту з прилаштування тварин «AdoptMe Days»; Вікторія Кручина – зооволонтерка з Куп’янська на Харківщині, яка першою в місті впровадила програму стерилізації та вакцинації безпритульних тварин;

– зооволонтерка з Куп’янська на Харківщині, яка першою в місті впровадила програму стерилізації та вакцинації безпритульних тварин; Олена Котова – зооволонтерка з Олександрії Кіровоградської області, засновниця центру реабілітації та стерилізації «Зоодопомога»;

– зооволонтерка з Олександрії Кіровоградської області, засновниця центру реабілітації та стерилізації «Зоодопомога»; Тетяна Куцуконь – зоозахисниця з Борисполя на Київщині, засновниця благодійного фонду допомоги тваринам «Фенікс»;

– зоозахисниця з Борисполя на Київщині, засновниця благодійного фонду допомоги тваринам «Фенікс»; Марина Шажко – засновниця притулку «Бахмутське товариство захисту тварин ЛАДА»;

– засновниця притулку «Бахмутське товариство захисту тварин ЛАДА»; Алісія Полиха – рятувальниця у складі команди порятунку тварин KARG;

– рятувальниця у складі команди порятунку тварин KARG; Ілона Джалаганія – волонтерка із Сум, співзасновниця та керівниця Сумського товариства захисту тварин;

– волонтерка із Сум, співзасновниця та керівниця Сумського товариства захисту тварин; Олеся Леонова – волонтерка з Дніпра, яка опікується котами;

– волонтерка з Дніпра, яка опікується котами; Роман Остапчук – військовослужбовець ЗСУ, який забирає тварин із небезпечних зон і шукає для них прихисток.

Спеціальні відзнаки від UAnimals отримали:

Михайло Русін – кандидат біологічних наук, засновник Центру порятунку хом’яків, розробник проектів зі збереження колоній ховрахів;

– кандидат біологічних наук, засновник Центру порятунку хом’яків, розробник проектів зі збереження колоній ховрахів; ініціативна група Free Svydovets , що бореться за збереження карпатського регіону Свидовець від забудови;

, що бореться за збереження карпатського регіону Свидовець від забудови; відділ прямої допомоги UAnimals – члени команди евакуації тварин із гарячих точок, команди стерилізації безпритульних тварин, команда гуманітарних місій у прифронтових територіях, а також програм з відбудови притулків для тварин.

Також UAnimals відзначила загиблих під час обстрілів на Донеччині волонтерів і журналіста, які зробили внесок у порятунок тварин: це Емма Ігуаль з Іспанії та Ентоні Ігнат із Канади, які передавали команді UAnimals тварин із гарячих точок, та французький журналіст Арман Солдін, який забрав з окопа ослабленого їжака.