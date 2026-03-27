Квадратний метр нерухомості обійшовся аптеці у понад 60 тис. грн

«Ощадбанк» провів аукціон з продажу колишнього офісу в центрі селища Солотвин Івано-Франківського району. Харківська «Аптека №222» запропонувала за лот 5 млн грн.

Торги провели 23 березня. Нежитлове приміщення загальною площею 81,4 м2 по вул. В’ячеслава Чорновола, 7 у Солотвині продавали зі стартовою ціною 1,29 млн грн. За лот змагалися 10 учасників. Упродовж трьох раундів аукціону вартість об’єкту зросла в чотири рази.

У підсумку найбільшу суму – 5 млн грн – запропонувало ТОВ «Аптека №222». Таким чином, квадратний метр нерухомості поруч з центральною площею Солотвина обійшовся компанії у понад 60 тис. грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Аптека №222» зареєстрована в Харкові у 2001 році. Власником фірми є місцевий бізнесмен Артур Матевосян.