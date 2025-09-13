Осіннє рівнодення здавна вважалося особливим періодом, часом завершення літнього циклу та початку підготовки до зими. Цей день мав не лише астрономічне, а й глибоке символічне значення: він був пов’язаний із вдячністю за врожай, очищенням простору та турботою про духовну рівновагу. Цього року рівнодення припадає на 22 вересня. Традиції, що склалися навколо осіннього рівнодення, й досі залишаються актуальними для тих, хто шукає гармонії з природою. Детальніше про них пише «24 Канал».

Які традиції пов’язані з осіннім рівноденням

У давнину цей день супроводжувався сімейними зібраннями та урочистостями. Люди запалювали свічки в оселі, пекли пироги, часто з капустою або іншими дарами осені, та частували ними рідних, сусідів і навіть бідних. Такими вчинками висловлювали вдячність природі, Богу й один одному за щедрість та підтримку протягом усього року.

Однією з обов’язкових традицій було очищення простору. Господарі позбувалися старих речей, часто спалюючи їх, аби разом з димом і вогнем відпустити неприємності, невдачі й накопичену втому. Це вважалося символічним оновленням перед настанням темнішої й холоднішої частини року.

Окрім цього, виготовляли обереги з горобини, які ставили в домі як захист від зла та негараздів. Також у цей день було заведено вшановувати пам’ять померлих родичів, молитися за них, відвідувати могили, запалювати свічки та просити спокою для їхніх душ.

Хоча сьогодні ці традиції дещо втратили свою популярність, багато людей продовжують відзначати осіннє рівнодення як час внутрішнього балансу, гармонії та переосмислення. Це слушна нагода зупинитися, озирнутись на пройдений шлях і налаштуватися на новий етап.