Палац-школа у Божиківцях

У маленькому селі Божиківці на Хмельниччині добре збережений палац шляхетного роду Чосновських. Його збудували лише 1901 року, та вже у Першу світову націоналізували більшовики. Втім, завдяки тому, що приміщення відразу пристосували під соціальні функції, садиба добре збереглася. Про її власників розповіли на сайті «Хмельниччина туристична».

Садибу збудували у 1901 році для шляхтича Здислава Чосновського гербу Пєржхала (Колюмна). Чосновські були родичами англійського письменника Джозефа Конрада: батько Здислава Вацлав Чосновський був кузеном мами письменника.

«Власник походить від двох старовинних родів – італійського Колонна та польського Чосновських. Італійський рід Колонна (Colonna) був відомий у Європі у ХІІІ-ХVІ ст. Його представники займали найвищі військові та державні посади, впливали на обрання римських пап. Вчений Едиго Колонна був вчителем папи Філіпа Красивого, Гіроспере Колонна – командувач імператорських та папських військ, Помпео Колонна – з 1530 року кардинал і віцекороль неаполітанський», – пишуть на туристичному сайті.

Маєток добре зберігся (фото з Вікіпедії)

Здислав Чосновський заклав у Божиківцях три фільварки, гуральню, млин, цегельню, кузню, стайню. Місцеві старожили пригадували, що поміщик добре ставився до людей, які працювали на нього. Після жнив він влаштовував велике свято з обідом для усіх, хто працював на його землі. З 1847 року у Божиківцях працювала фабрика цукру.

Невеличкий палацик Чосновських збудували з нетинькованої червоної цегли. Він одноповерховий з цокольним поверхом, але праве крило має два яруси. Центральний і боковий вхід прикрашені галерейною аркадою. Садибу оточував парк, був флігель для прислуги та господарські будівлі. Зараз усі з них пристосовані для різних потреб села.

фото палацу з Вікіпедії

Чосновський мав трьох синів. Станіслав був відомим афористом і письменником, закінчив Львівський університет. Родині довелося виїхати з Поділля після революції 1917 року, а палац спершу розграбували, а потім націоналізували. У головному будинку 1923 року розмістили школу, у флігелі – дитячий садок, а господарську будівлю пристосували під сільський клуб. Гуральню, збудовану у 1909 році, перетворили на крохмальний завод.

Скульптура «Мислитель» Василя Корчового (фото з сайту «Хмельниччина туристична»)

Випускником цієї школи був відомий скульптор Василь Корчовий, автор скандальної скульптури «Впевнена», яку експонували у Стрийському парку Львова. Для свого села митець 2004 року зробив фігуру «Мислитель», яку встановили на площі перед школою. Її називають єдиним в Україні пам’ятником учителю-мислителю.