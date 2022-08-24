До приходу окупантів Іван Сушко працював ведучим свят

У селищі Михайлівка Запорізької області сьогодні вранці вибухнуло авто ставленика окупантів Івана Сушка. Він загинув. Це вже підтвердив представник окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов.

За його словами, під машиною Сушка була вибухівка. Внаслідок вибуху він отримав поранення, його госпіталізували до лікарні, де він і помер.

Сушко в 2015 був кандидатом у депутати Михайлівської сільради від «Опозиційного блоку».

Законного голову селища окупанти викрали в квітні. Вони примусили його скласти з себе повноваження і «призначили» головою селища Сушка. Колаборант з моменту окупації добровільно пішов служити до загарбників, зробивши «карколомну кар'єру від тамади і співробітника БК, до керівника громади».

В останні дні Сушко став надто активно готуватися до проведення псевдореферендуму, змушуючи місцевих жителів погрозами брати участь у фейковому шоу, за що й, мабуть, поплатився життям, пише сайт РІА «Мелітополь».

Зазначимо, що у вівторок, 23 серпня, російська пропаганда заявила про замах у Херсонській області на ще одного поплічника російських загарбників. Ціллю невідомих став Ігор Телегін, який був «призначений» окупантами так званим «заступником голови» фейкового «департаменту внутрішньої політики».

Місцеві ЗМІ називають колаборанта близьким соратником херсонського гауляйтера Володимира Сальдо, який зараз перебуває у критичному стані.