Самостійне відкривання дверей для пасажирів не буде доступне у години пік

З 14 лютого у львівських трамваях тестуватимуть режим персоналізованого відкривання-закривання дверей. Мотивація такого експерименту в тому, щоб забезпечити економію витрат на опалення салонів та комфортно перевозити пасажирів у холодний період. Такі заходи у Львові намагалися запроваджувати і раніше.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», тестовий режим триватиме півтора місяця – з 14 лютого до 31 березня. Пасажири зможуть відчиняти двері у трамваях увесь цей час, окрім годин пік в будні дні (з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00), а також ситуативно, зважаючи на наявність пасажирів на зупинках. Функція відкривання-закривання дверей буде доступною у трамвайних вагонах КТ4-D, куплених у Берліна, які курсують на маршрутах №3,6 та львівських, виробництва «Електрон» – маршрути 1,2,8.

«Ми звертаємося до наших пасажирів з проханням бути уважними і доброзичливими та допомагати людям поважного віку, дітям та гостям нашого міста, які можуть не відразу зорієнтуватися, як діяти на зупинках або у салоні трамваїв у «непікові» години», – кажуть в «Львівелектротрансі».

Відповідно до наказу директора підприємства, опалення у салонах трамваїв та тролейбусів вмикає водій при зниженні температури довкілля до -2 градусів і нижче. «Усі водії ознайомлені з цим наказом, додатково проводять контрольні перевірки щодо його дотримання», – запевняють на підприємстві.

Нагадаємо, раніше «Львівелектротранс» теж намагався запровадити функцію самостійного відчинення дверей у трамваях, однак експеримент не був вдалим.