Після дебошу у парку чоловік пішов додому

Львівські патрульні затримали чоловіка, який у парку в центрі Львова погрожував перехожим зброєю. Він був у нетверезому стані.

Виклик надійшов ввечері 26 липня в парк імені Івана Франка. Заявник повідомив поліцейським, що невідомий чоловік в стані алкогольного сп’яніння погрожує зброєю.

«Громадяни розповіли, що чоловік погрожував фізичною розправою та зброєю перехожим, які наближались до парку. Опитавши заявника та інших очевидців, з’ясували, що зловмисник зайшов в один із під’їздів неподалік», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

У під’їзді будинку поліцейські почули шум за дверима однієї із квартир. Господар відчинив двері. На кухонному столі у 36-річного львів’янина інспектори виявили пістолет.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин. Зброю вилучили на експертизу.