Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід «злодію в законі» Сергію Олійнику, відомому в кримінальних колах як «Умка». Безальтернативне тримання під вартою замінили нічним домашнім арештом. У прокуратурі пообіцяли оскаржити це рішення в апеляції.

«Прокурорами Офісу генерального прокурора підготовлено апеляційну скаргу на рішення суду про зміну запобіжного заходу особі, яка підозрюється в розповсюдженні злочинного впливу в суспільстві в статусі “злодія в законі” на прізвисько Умка (ч. 3 ст. 255-1 КК України)», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, опублікованому увечері в п’ятницю, 9 липня.

Сайт Detective-Info опублікував фотокопію ухвали, яку виніс суддя Сергій Вовк. Він санкціював звільнення Умки з-під варти, зобов'язав його перебувати вдома з 22:00 до 7:00, а також поклав на нього ще низку процесуальних зобов'язань.

Клопотання в інтересах підозрюваного подав адвокат Юрій Іващенко. За даними ресурсу «Опендатабот», Іващенко пов'язаний із заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим. У 2014 році вони захищали міністерку юстиції часів президентства Віктора Януковича Олену Лукаш, а в 2019 році Іващенко став директором адвокатської компанії «Призма», яку до отримання посади на Банковій очолював Смирнов.

Нагадаємо, 20 травня поліція провела гучне затримання «злодіїв у законі» Сергія Олійника і Лашу Джачвліані, відомих як «Умка» і «Лаша Сван». В ході обшуків у них вилучили понад 3 млн доларів «общака», коштовності і зброю з боєприпасами. Обох «злодіїв» взяли на 60 діб під варту без права внесення застави.

14 травня РНБО ввела безстрокові санкції проти понад 500 «злодіїв у законі», під які також потрапили «Умка» і «Лаша Сван».