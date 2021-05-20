Поліція затримала двох «злодіїв у законі» – «Умку» і «Лашу Свана». За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вони вважалися найвпливовішими «злодіями у законі» в Україні».

«Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю – Нацполіція затримала двох найвпливовіших ворів у законі в Україні. Нове законодавство, політична воля і професійність оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище», – розповів Аваков.

Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю - @NPU_GOV_UA затримала двох найвпливовіших «ворів у законі» в Україні. Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося. https://t.co/UIaVzWXHFW pic.twitter.com/XYJUX6nNvw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 20, 2021

«Злодіям у законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван» інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі – статтю 255-1 Кримінального кодексу України, уточнила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління спільно з Офісом Генерального прокурора понад рік документували докази поширення злочинного впливу ворів у законі. Відомо, що Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, вор у законі з 1995-го, здобули свої високі “звання” від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших ворів у законі в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону», – наголошується у повідомленні МВС.

Документування протиправної діяльності «злодіїв у законі» відбувалося у два основні етапи. Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого «положенця» та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро «смотрящих» та четверо кримінальних авторитетів. Другий етап відбувся у середу, 19 травня.

«Поліцейські затримали двох ворів в законі: Умку – в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, Лашу Свана – в готелі», – додали в поліції.

У МВС також нагадали, що кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «злодія у законі», набула чинності в Україні з червня минулого року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

Фото МВС

Як повідомляв ZAXID.NET, Рада національної безпеки і оборони України 14 травня ввела санкції проти понад 500 «злодіїв у законі».