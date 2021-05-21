Злодія у законі «Лашу Свана» арештували

Поліцейські знайшли в затриманих «злодіїв у законі» на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван» готівки на 3,2 млн доларів США (понад 87 мільйонів грн). Обох суд уже відправив під варту без права внесення застави.

Як повідомив у п’ятницю, 21 травня, Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, таку суму готівки у різній валюті правоохоронці знайшли 20 травня під час обшуків. Крім того, у затриманих виявили дорогі автівки, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 коштовних ювелірних виробів. Зрештою 21 травня Печерський районний суд міста Києва відправив «Лашу Свана» під варту на 60 діб без права на внесення застави.

Пізніше у п’ятницю Печерський районний суд Києва прийняв рішення про обрання запобіжного заходу «злодію у законі» на прізвисько «Умка» у вигляді арешту без альтернативи застави, повідомили у поліції.

«Злодіям у законі» інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у кримінальному статусі – стаття 255-1 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Умку» та «Лашу Свана» затримали 20 травня. За даними Міністерства внутрішніх справ, це були два найвпливовіші «злодії в законі» в Україні.