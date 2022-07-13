Неадекватного перехожого затримала поліція

У середу, 13 липня, невідомий чоловік стріляв з пістолета в повітря на перехресті вул. Сахарова-Вітовського поруч з будівлею обласного управління СБУ у Львові. Його вже затримали поліцейські.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився близько 17:00 на перехресті вул. Сахарова-Вітовського. Перехожий чоловік посеред вулиці здійснив постріли з пістолета в повітря. На щастя, ніхто не постраждав. Очевидці повідомили про неадекватну поведінку чоловіка в поліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, встановлюють всі обставини події та вирішують питання правової кваліфікації. Чоловіка затримали, зараз встановлюють його особисті дані.

За попередніми даними, чоловік стріляв зі стартового пістолета.