З настанням осінніх заморозків садівники стикаються з серйозною проблемою – нічним похолоданням. Різке зниження температури вночі може серйозно зашкодити ніжним рослинам: пошкоджуються листя, стебла, а іноді й коріння. У результаті – втрата врожаю та необхідність пересівати або пересаджувати культури. Щоб уникнути подібних неприємностей, варто заздалегідь подбати про ефективний захист ваших рослин, пишуть «Добрі новини».

Використовуйте укривні матеріали

Агроволокно, спанбонд, старі покривала чи навіть ковдри чудово справляються із завданням зберегти тепло. Ними можна накривати грядки з найбільш чутливими до холоду культурами. Це дозволяє утримати тепло землі та запобігти промерзанню.

Установіть теплиці або мініпарники

Якщо у вас є можливість – спорудіть невеликі теплиці або захисні куполи з прозорої плівки. Вони створюють сприятливий мікроклімат для рослин і значно знижують ризик ураження холодом.

Мульчування ґрунту

Шар соломи, сіна, торфу або деревної кори зберігає тепло в ґрунті, оберігаючи коріння від переохолодження. Мульча також допомагає підтримувати вологість і покращує загальний стан ґрунту.

Вітрозахисні екрани

Щоб зменшити вплив холодного повітря, встановіть захисні бар’єри з плівки або тканини. Їх можна натягнути на каркас або закріпити вздовж рядів рослин. Це особливо актуально на відкритих, вітряних ділянках.

Обігрів ділянки в екстрених випадках

У разі прогнозованих сильних заморозків можна скористатися тепловентиляторами або спеціальними нагрівачами. Обігрів слід використовувати з обережністю, щоб не пересушити повітря або не пошкодити рослини.