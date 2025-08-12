У релокованому з Донеччини на Хмельниччину фаховому коледжі навчаються 185 студентів

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Натанієлю Говоруну за підпал місцевого коледжу, в якому він сам і навчався. Обвинувачений не пояснив мотиву свого вчинку, проте щиро розкаявся. За скоєне йому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 8 серпня, інцидент стався 23 квітня 2025 року на провулку Круглому у Камʼянці-Подільському. Близько 21:20 обвинувачений прийшов до релокованого Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтва імені Івана Карабиця, облив сходи та двері навчального закладу шістьма літрами дизельного пального і підпалив.

Відомо, що обвинувачений є студентом цього ж коледжу. Мотиву свого вчинку він не пояснив, проте повністю визнав свою провину та співпрацював зі слідством.

Суддя Ксенія Шульга визнала Натанієля Говоруна винним у вчиненні підпалу (ч.2 ст. 194 КК України), проте звільнила від основного покарання та призначила рік іспитового терміну. Крім того, хлопець має компенсувати 14 262 грн витрат за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця був релокований у місто Камʼянець-Подільський Хмельницької області та відновив роботу у вересні 2022 року. Це єдиний у Донецькій області заклад фахової передвищої освіти, що готує фахових молодших бакалаврів за спеціальностями: «Перформативні мистецтва» та «Музичне мистецтво». Наразі в коледжі навчаються 185 студентів, які повністю забезпечені проживанням у гуртожитках.