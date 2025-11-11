Один з безпілотників впав в Румунії за 5 км від кордону з Україною

У ніч на вівторок, 11 листопада, під час російської атаки на Одеську область один з ворожих дронів впав на території Румунії. Про падіння безпілотника за 5 км від кордону з Україною повідомили у пресслужбі румунського міністерства оборони.

За даними Міноборони Румунії, у ніч на 11 листопада радари зафіксували поблизу румунсько-українського кордону. Через це країна превентивно активувала системи протиповітряної оборони та поінформувала мешканців північної частини повіту Тульча про загрозу БпЛА.

Водночас Румунія не підіймала в повітря літаки бойової служби Повітряної поліції. Там пояснили, що авіацію для боротьби з дронами не підіймали через погодні умови.

Міністерство оборони повідомило, що ЗС зафіксували велику кількість вибухів на українській стороні Дунаю, у районі порту Ізмаїл. Згодом румунські радари зафіксували падіння дрона у районі Грінду, за 5 км на південь від кордону з Україною. Наразі в районі падіння БпЛА тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, вночі 11 листопада росіяни масовано атакували безпілотниками Одеську область. За даними місцевої влади, під удар потрапила цивільна енергетична інфраструктура, а також депо «Укрзалізниці». Згодом у ДПСУ повідомили про ускладнення руху на КПП «Дяківці» на українсько-румунському кордоні – через російські удари там зникло світло.

До слова, наприкінці травня у Румунії підписали закон, який дозволяє ППО збивати безпілотники, які перетнули державний простір.