На думку президента, у Польщі є можливість захистити регіони на заході України

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розглядає можливість спільного збиття російських безпілотників над своєю територією за участі Польщі та Румунії. Про це він сказав на пресконференції зі журналістами 20 вересня, передає агентство «Укрінформ».

«Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас», – сказав Зеленський.

За його словами, у Польщі є можливість захистити тільки регіони на заході України.

«Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія – на інших ми й не розраховуємо», – підкреслив президент.

Вторгнення російських БпЛА в Польщу 10 вересня

У ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території України та Білорусі. Через загрозу Польща закрила чотири аеропорти, а її військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише чотири. Депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк повідомив, що для збиття кількох російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7. За даними медіа, вартість цих коливається від 1,5 до 2 млн доларів. Водночас вартість російського БпЛА становить лише кілька тисяч євро.

Після цього інциденту президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед».

11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що погодився на пропозицію українського президента. Міноборони країни зазначило, що польські військовослужбовці опановуватимуть навички з протидії ворожим безпілотникам на своїй території.

18 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль та його польський колега Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. До складу оперативної групи увійдуть представники українських та польських Збройних сил.