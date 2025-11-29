Росіяни завдали ударів 36 ракетами різних типів

У ніч на суботу, 29 листопада, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Окупанти застосували майже 600 дронів та понад 30 ракет, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

За даними Повітряних сил, з 18:00 28 листопада росіяни атакували обʼєкти критичної інфраструктури України безпілотниками, а також ракетами повітряного і наземного базування. Основним напрямком атаки став Київ та Київщина – там є загиблі, постраждалі та руйнування, ще понад 600 тис. людей перебувають без світла.

Загалом росіяни атакували Україну:

596 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, та Гвардійського на ТОТ Криму (близько 350 із них – Shahed);

пʼятьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з Рязанської області Росії;

23 крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» з Ростовської області Росії

чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» з Брянщини та Ростовщини;

чотирма керованими авіаракетами Х-59/69 з Курщини.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 29 листопада

Станом на 10:30 29 листопада українська ППО збила та подавила:

558 БпЛА;

одну Х-47М2 «Кинджал»;

12 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»;

чотири балістичні ракети Іскандер-М;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Водночас зафіксовані влучання ракет та 35 дронів на 22 локаціях. Ще на 17 локаціях впали уламки дронів.