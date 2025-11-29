Під час нічної атаки Росія випустила по Україні понад 600 дронів та ракет
Більшість безпілотників вдалося знешкодити
До теми
У ніч на суботу, 29 листопада, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Окупанти застосували майже 600 дронів та понад 30 ракет, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
За даними Повітряних сил, з 18:00 28 листопада росіяни атакували обʼєкти критичної інфраструктури України безпілотниками, а також ракетами повітряного і наземного базування. Основним напрямком атаки став Київ та Київщина – там є загиблі, постраждалі та руйнування, ще понад 600 тис. людей перебувають без світла.
Загалом росіяни атакували Україну:
- 596 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, та Гвардійського на ТОТ Криму (близько 350 із них – Shahed);
- пʼятьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з Рязанської області Росії;
- 23 крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» з Ростовської області Росії
- чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» з Брянщини та Ростовщини;
- чотирма керованими авіаракетами Х-59/69 з Курщини.
«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результати роботи ППО у ніч на 29 листопада
Станом на 10:30 29 листопада українська ППО збила та подавила:
- 558 БпЛА;
- одну Х-47М2 «Кинджал»;
- 12 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К»;
- чотири балістичні ракети Іскандер-М;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Водночас зафіксовані влучання ракет та 35 дронів на 22 локаціях. Ще на 17 локаціях впали уламки дронів.