Робота мобільної групи українських ППО

Українська протиповітряна оборона у ніч на четвер, 28 березня, збила 26 з 28 російських безпілотників типу Shahed-136/131, якими росіяни намагалися атакувати декілька регіонів України. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, ворожі безпілотники знищили у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Крім того, ворог вночі завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням:

трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря);

зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина);

28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська область Росії та мис Чауда – окупований Крим).

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.