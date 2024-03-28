Під час нічної атаки Сили ППО знищили 26 із 28 російських безпілотників
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
0 0
До теми
Робота мобільної групи українських ППО
Українська протиповітряна оборона у ніч на четвер, 28 березня, збила 26 з 28 російських безпілотників типу Shahed-136/131, якими росіяни намагалися атакувати декілька регіонів України. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
Як розповіли у відомстві, ворожі безпілотники знищили у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Крім того, ворог вночі завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням:
- трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря);
- зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина);
- 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська область Росії та мис Чауда – окупований Крим).
До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter