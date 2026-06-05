Деякі захисники були в полоні з 2022 року

Під час другого етапу великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000» вдалося визволити трьох жителів Тернопільщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Обмін полоненими між Росією та Україною відбувся у п’ятницю, 5 червня.

У рамках сьогоднішнього обміну повернулися троє бійців з Тернопільщини, двоє з них – з Тернопільського району. Загалом, в Україні вже перебувають:

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Володимир Зварич із Чортківського району;

Олександр Ремпа із Тернопільського району;

Павло Турчин із Тернопільського району.

«Попереду в хлопців – лікування, відновлення та довгі розмови в колі рідних. Дякуємо кожному, хто працює над тим, аби наші захисники і захисниці повернулися додому», – зазначив Тарас Пастух.

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Загалом, додому повернулись 185 українських захисників та один цивільний українець. Частину бійців росіяни утримували в неволі з 2022 року. Серед них є воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.