Під час обшуків вилучили 246 кущів конопель, канабіс і метамфетамін

Закарпатські правоохоронці вилучили понад пів кілограма канабісу, майже 250 кущів конопель та метамфетамін у жителів Ужгородського, Мукачівського та Хустського районів. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у середу, 23 вересня, під час другого етапу всеукраїнської спецоперації «Джентльмени» на Закарпатті провели вісім обшуків, оголосивши підозри шістьом наркодилерам.

«Серед викритих – жителі Ужгорода, Ужгородського та Мукачівського районів, а також міста Хуст віком від 25 до 39 років. Поліцейські задокументували незаконні зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, зокрема канабісу та метамфетаміну. Кілька фігурантів протягом тривалого часу незаконно вирощувала та готувала на продаж канабіс», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків вилучили 0,5 кг канабісу, 246 кущів конопель, метамфетамін, три гроубокси, обладнання для вирощування марихуани, мобільні телефони, ноутбуки та флеш-накопичувачі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Підозрюваним, залежно від їхньої ролі, інкримінують незаконне виробництво та продаж наркотиків (ч. 1 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309, а також ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.