Полумʼя вщент знищило меблі та речі в будинку на Рівненщині

Вранці 24 січня у житловому будинку в селі Козак Рівненського району виникла пожежа. В одній із кімнат рятувальники знайшли непритомними хлопчиків віком 10 і 2 років. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати життя дітей не вдалося. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС області.

Трагедія сталася близько 8:35 на вулиці Кононюка в селі Козак Рівненського району. На спецлінію 101 надійшов виклик про пожежу в житловому будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, дізналися, що в палаючому приміщенні перебувають діти.

«В одній із кімнат на підлозі у повністю задимленому будинку виявили двох дітей 2014 та 2022 років народження. Їх через вікно передали медикам. Працівники “швидкої” проводили реанімаційні заходи, але врятувати дітей так і не вдалося», – повідомляють рятувальники.



Через дві години пожежу загасили. Полумʼя знищило меблі та речі.

Оновлено. За інформацією поліції, на момент трагедії в будинку перебувала 35-річна жінка з трьома дітьми, ще двоє її дітей були у школі. Жінка встигла винести на вулицю 12-річну доньку, а синів оперативно виявили рятувальники. Відомо, що жінка самотужки виховує пʼятьох дітей, оскільки їхній батько помер рік тому. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.