Під час пожежі у підвалі в центрі Львова постраждав безпритульний

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У понеділок, 15 січня, о 21:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на пр. Свободи,41 в підвалі трьохповерхового житлового будинку. На момент пожежі у підвалі перебував безхатченко, 1978 року народження, який намагався самотужки ліквідувати вогонь. Про це інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

«Внаслідок пожежі чоловік отримав опіки рук І-ІІ ступеня. Постраждалого в стані середньої важкості госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню», - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники ліквідовали пожежу о 21:37, вогнем знищено сміття на площі 3 м2. Причина займання встановлюється.

Нагадаємо, від18 грудня, у період мінусових температур у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській щоденно з 9:00 до 20:00 працюватиме пункт обігріву. Тут забезпечуватимуть гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, а за необхідності – одягом. Контакти Центру обліку та нічного перебування бездомних: 233 14 79 або 233 10 49.