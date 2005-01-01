Невідомий каменем розбив вікно у потязі Київ-Львів і попав у співачку Руслану

Вікно розбили біля співачки Руслани, яка їхала потягом до Львова

У четвер, 25 січня, у швидкісному потязі Інтерсіті+ Київ-Львів під час руху невідомі розбили вікно камінням. Про це повідомила співачка Руслана, яка їхала потягом до Львова. Розбивши скло, камінь впав їй на коліна.

«Щойно потрапив камінь у вікно, скло зовсім розсипалося», - розповіла Руслана у відео на своїй сторінці у Facebook.

Фото зі сторінки Руслани у Facebook

Також Руслана додала, що ніхто не постраждав.

«Камінь впав мені на коліна, скло вилетіло на зовні. На вулиці зима, а нам ще 4 години їхати. Усіх пересадили в інший вагон», - написала співачка.

За годину після поста Руслани «Укрзалізниця» відреагувала на подію на своїй сторінці у Facebook.

«Правоохоронні органи вже проінформовані. Для безпеки пасажирів пошкоджене вікно заклеєно липкою стрічкою. Просимо вибачення у Руслани Лижичко та інших пасажирів цього поїзда. Закликаємо громадян не псувати майно залізниці адже це приносить не тільки збитки компанії, а і наражає на небезпеку пасажирів», - йдеться у повідомленні.