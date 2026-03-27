Нещасний випадок стався у селі Мислова Підволочиської громади

Під час спалювання сухої трави на Тернопільщині загинув 71-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав опіки. Нещасний випадок трапився вранці 27 березня на території Підволочиської громади. Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Двоє чоловіків палили суху траву на присадибній ділянці у селі Мислова Підволочиської громади. Ймовірно, через сильні пориви вітру полум'я перекинулося на 71-річного чоловіка. Його родич, якому 72 роки і який став свідком події, намагався врятувати потерпілого, проте не зміг. Пенсіонер загинув на місці. Родич також отримав термічні опіки рук, його швидкою допомогою доставили до лікарні.



Наразі правоохоронці вирішують питання про реєстрацію факту загибелі чоловіка в ЄРДР за ст. 115 КК України з позначкою «нещасний випадок».