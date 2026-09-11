Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на складах в Гостомелі, 11 вересня

Увечері четверга, 10 вересня, російські війська атакували складські приміщення в Бучанському районі Київщини. Під час гасіння масштабної пожежі росіяни завдали повторного удару. Про це повідомили ДСНС та керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Близько 22:50 Ткаченко заявив, що російські війська майже весь день атакували Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

«У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів. Серед них – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка», – написав Ткаченко.

Він також повідомив, що рятувальники ліквідовують пожежу на складах у Бучанському районі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Раніше місцеві телеграм-канали оприлюднили фото й відео масштабної пожежі в Гостомелі. Близько 21:10 там пролунав потужний вибух.

Згодом Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки на Бучанський район загорівся склад цивільного призначення. Він закликав не поширювати неперевірену інформацію та не створювати паніку.



«На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація контрольована. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу.

Станом на 08:00 11 вересня пожежу локалізували. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.