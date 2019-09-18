Підозрюваний у потрійному вбивстві працівників АЗС у Миколаєві виявився колегою загиблих

СуспільствоАндрій Стець, 18 вересня21040

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Підозрюваний у потрійному вбивстві працівників АЗС у Миколаєві виявився колегою загиблих
фото Нацполіції
48-річний зловмисник раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців

Чоловік, якого затримали за підозрою у потрійному вбивстві працівників автозаправної станції, виявився колегою загиблих. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї, розстріляв чоловіків 33-х, 51-го та 59-ти років через неприязні стосунки. Також поліцейські вилучили з місця злочину його заяву на звільнення.

«У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів озброєного злочинця встановили та розшукали оперативники Управління карного розшуку та стратегічних розслідувань миколаївського главку поліції. Він перебував за місцем мешкання в Інгульському районі», – йдеться у повідомленні

Триває розслідування кримінального провадження за статтею про «умисне вбивство двох або більше осіб». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічного позбавленням волі.

Як інформував ZAXID.NET, на заправці в Миколаєві виявили тіла трьох загиблих працівників з вогнепальними пораненнями, поліція оголосила операцію «Сирена». Пізніше поліція повідомила про те, що затримала підозрюваного. Він був п’яним та мав при собі пістолет.

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