У Миколаєві невідомі застрелили трьох працівників АЗС

У місті оголосили поліцейську спецоперацію

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:183410

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У Миколаєві невідомі застрелили трьох працівників АЗС
фото «Новости N»
На заправці в Миколаєві розстріляли трьох людей

На автозаправній станції у Миколаєві знайшли три тіла працівників з вогнепальними пораненнями. Поліція оголосила у місті спеціальну операцію з перехоплення нападників.

Як поінформував відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, повідомлення про виявлення тіл працівників АЗС з вогнепальними пораненнями надійшло до поліції близько 12:20.

У місті введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Сайт «Новости N» повідомив, що АЗС «Фактор», де стався злочин, є однією з найбільших газових заправок в місті. Згідно з даними журналістів, тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки. Прийшовши на заправку, вона побачила, що на касі нікого немає, потім увійшла до приміщення і побачила три тіла в калюжах крові. Один з них був її чоловіком.

Відомо, що на АЗС заправляються здебільшого маршрутки, а також водії транзитного транспорту. Щоденний обіг грошей заправки становить сотні тисяч гривень.

Як пише сайт «Преступности.Нет», попередня версія злочину – пограбування. Вбитими виявились касир, механик та оператор АЗС. Поліція виявила також, що з каси АЗС забрали гроші, проте наразі невідомо, про яку суму йдеться. Також немає інформації, чи потрійне вбивство скоїла одна людина, чи до цього причетні кілька людей.

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