Поліція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві на АЗС в Миколаєві

Поліція затримала дуже п'яного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох співробітників автозаправної станції у Миколаєві. Про це повідомили в Нацполіції ввечері у середу, 18 вересня.

«Фігурант на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг», – повідомив перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль.

За даними правоохоронців, чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства.

Як видно на фото затриманого, при собі в нього був пістолет.

фото Нацполіції

Пізніше стало відомо, що підозрюваний у потрійному вбивстві працівників АЗС у Миколаєві виявився колегою загиблих.

Як інформував ZAXID.NET, у середу, 18 вересня, у приміщені заправки «Фактор» у Миколаєві знайшли тіла трьох застрелених працівників АЗС. Правоохоронці розглядають три версії вбивства: з метою заволодіння майном, особисті неприязні стосунки, а також раптовий конфлікт.