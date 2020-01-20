Підозрюваного в розкраданні майна Нацгвардії екс-нардепа зняли з рейсу в Лондон

Микитась нібито скаржився на здоров’я і тому просив дозволити йому поїхати лікуватися в Лондон

Колишнього народного депутата Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на понад 81 млн грн, 20 січня зняли з авіарейсу при спробі вильоту з України у Велику Британію.

Як пише «Українська правда» з посиланням на Держприкордонслужбу, інцидент трапився в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент», яким керував Микитась, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який той же «Укрбуд Девелопмент» зводив на околиці Києва, біля станції метро «Червоний хутір». Вартість цих квартир на 81 млн грн булла менша за ту, в яку оцінені квартири в центрі Києва.

3 жовтня 2019 року детективи НАБУ оголосили підозру Микитасю, а 22 жовтня його арештував Вищий антикорупційний суд. За кілька днів він вийшов під заставу, проте, за умовами запобіжного заходу, мав здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. У кінці грудня запобіжний захід Микитасю продовжили до 14 лютого 2020 року, тож летіти до Великої Британії він не мав права.

За інформацією джерел «Української правди» в правоохоронних органах, дозвіл на виліт з України Микитасю дав заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, проте згодом скасував його. Микитась нібито скаржився на здоров’я і тому просив дозволити йому поїхати лікуватися в Лондон.

Додамо, що в межах справи Микитася суд арештував його майно та земельні ділянки його компанії.