Апеляція вдевʼятеро зменшила заставу для брата Ігоря Мазепи

У вівторок, 30 січня, Київський апеляційний суд вдев’ятеро зменшив розмір застави для підозрюваного у розкраданні земель Юрія Мазепи. Про це повідомила юридична компанія «Міллер».

Зазначається, що заставу для брата засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи зменшили з 44,9 млн грн до 5 млн грн. Раніше, у ніч на 20 січня в суді першої інстанції розмір застави зменшили з 500 млн грн до 45 млн грн. Загалом за весь час розгляду запобіжного заходу двома інстанціями заставу вдалося зменшити у сто разів.

Бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали 18 січня, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР він є організатором схеми протиправного заволодіння землями. Тоді ж затримали і його брата Юрія Мазепу. Цього ж дня затримали організатора схеми протиправного заволодіння землями Київської ГЕС та ще трьох його спільників. Печерський районний суд Києва на своєму засіданні 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. При цьому суд визначив заставу в понад 349 млн грн.

У понеділок, 22 січня, у компанії Concorde Capital повідомили, що адвокати подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва.

У відповідь на затримання і арешт Мазепи частина українського бізнесу заявила про тиск і переслідування. Громадський рух «Маніфест 42» навіть ініціював законопроект, згідно з яким усі правоохоронні органи, крім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини. Серед інших вимог до уряду – створити постійно діючу комісію у форматі «уряд – правоохоронні органи – бізнес-об’єднання» для оперативного реагування на свавілля тилових силовиків щодо бізнесу.

23 січня бізнесмен Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу. Київський апеляційний суд у своєму рішенні залишив Ігоря Мазепу під вартою, водночас вже вдруге зменшивши його заставу з 349,7 млн грн до 21 млн грн.