Під час обшуків правоохоронці вилучили продукції на понад 2 млн грн

У Хмельницькому правоохоронці викрили групу місцевих жителів, які організували підпільне виробництво та продаж фальсифікованого алкоголю і тютюну. Під час обшуків у них вилучили продукції на понад 2 млн грн. Про це у середу, 11 лютого, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, незаконний бізнес організував мешканець Хмельницького. До схеми він залучив ще п’ятьох спільників. Організатор відповідав за закупівлю товару та логістику, інші – за збут.

Алкоголь і сигарети продавали в торгових точках у різних мікрорайонах міста без необхідних документів, без акцизних марок або з підробленими. Згідно з висновками експертиз, вилучені підакцизні товари не відповідають вимогам ДСТУ, а їхній обіг заборонений в Україні.

У травні минулого року слідчі провели санкціоновані обшуки в місцях зберігання та продажу продукції. Вони вилучили понад 34 тис. пачок фальсифікованих сигарет і більш як 140 пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками. Орієнтовна вартість вилученого – понад 2 млн грн.

Фото прокуратури

Шістьом фігурантам повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчинені групою осіб). Організатору додатково інкримінують ч. 1 ст. 199 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою використання підроблених марок акцизного податку).

Досудове розслідування триває. Санкція статей передбачає штраф або позбавлення волі.