Старшого оперуповноваженого відділу «Т» департаменту захисту національної державності Служби безпеки України в Дніпропетровській області знайшли повішеним. Поблизу місця інциденту виявили також записку, в якій підполковник написав, хто винен у його смерті.

Місцевий ресурс «Інформатор» із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомив, що повішеного на дереві чоловіка знайшли увечері в четвер, 5 серпня, в лісосмузі у Придніпровську. Особу померлого встановили – це 41-річний місцевий житель.

У п’ятницю, 6 серпня, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що повішеним виявився підполковник СБУ на ім’я Микола Володимирович. Прізвище його не повідомляється.

За інформацією Мосійчука, при вбитому підполковнику була передсмертна записка, в якій він звинувачує у своїй смерті начальника відділу «Т» та його заступника. Він також опублікував фото документа, у якому йдеться про виявлення тіла.

Як пише «24 канал», в СБУ повідомили, що знають про інцидент, але офіційну позицію щодо нього оприлюднять пізніше.