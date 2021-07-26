Івана Митькина знайшли мертвим через кілька днів після його зникнення

Поліція Одеської області встановлює обставини смерті патрульного поліцейського в Одесі. Його без видимих ознак насильницької смерті виявили повішеним на дереві в парку Перемоги у понеділок, 26 липня. За інформацією ЗМІ, йдеться про Івана Митькина, який виконував обов’язки заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Одеської області.

«Попередня кваліфікація події – самогубство. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України [умисне вбивство] з позначкою – самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза», – йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла.

Місцеве видання «Думская» напередодні писало, що заступник начальника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Мітькін кілька днів тому зник за дивних обставин і перестав виходити на зв'язок. Джерела в прокуратурі повідомили виданню, що причиною зникнення правоохоронця є борг – він позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тис. доларів нібито на закупівлю врожаю зернових. У день свого зникнення він також обікрав квартиру, яку орендував зі своїми колегами по службі.

Також «Думская» повідомляє, що повішеним виявився саме зниклий кілька днів тому Іван Мітькін. Він помер від механічної асфіксії: сидів під деревом із зашморгом на шиї, кінець якого був закріплений на гілці.