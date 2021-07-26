За бійку з водієм автобуса патрульному загрожує до восьми років ув'язнення

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру тернопільському патрульному за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Правоохоронець у 2020 році проходив службу в зоні ООС і під час рейду на блокпості поблизу Лисичанська між ним та водієм мікроавтобуса сталася бійка.

За даними слідства, у жовтні 2020 року під час несення служби у районі проведення ООС на Луганщині наряд патрульної поліції зупинив водія пасажирського мікроавтобуса на блокпості «Лисичанськ-Гірське». При проходженні контрольно-пропускного режиму між чоловіком та поліцейським стався словесний конфлікт. Після сварки між ними розпочалася бійка і патрульні швидко скрутили водія.

«Патрульні поліцейські почали застосовувати заходи фізичного впливу та повалили чоловіка на землю. У цей час за відсутності підстав підозрюваний завдав йому удар п’ятою чобота у ліву скроню голови, що мало характер незаконних насильницьких дій та ображало особисту людську гідність. Правоохоронець заподіяв потерпілому легких тілесних ушкоджень», – йдеться в повідомленні прокуратури Луганщини.

Наразі слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають. У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.