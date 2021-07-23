Усіх 23 волинських митників, яких відсторонили від роботи за рішенням РНБО через підозру в причетності до корупції та контрабанди, повернулись на роботу в кінці травня. Дисциплінарні провадження проти них закрили, ніяких стягнень відносно митників не застосовували.

Про це повідомили у Державній митній службі України у відповідь на запит журналістів «Сили правди». На початку квітня понад 100 працівників митниці відсторонили за рішенням РНБО, оскільки їх підозрювали у причетності до корупційних схем. На Волинській митниці відсторонили 23 митників. Втім, 31 травня дисциплінарні провадження відносно них закрили. За його результатами ніяких дисциплінарних стягнень не застосовували. Відтак, усі 23 митники повернулись на свої посади.

Відомо, що в тому числі поновився начальник відділу митного оформлення №2 митного посту «Ягодин» Михайло Бурдейний, якого 4 червня працівники ДБР затримали з 700 тис. доларів у багажнику автомобіля.

До слова, аналогічна ситуація і на Галицькій митниці. Там від роботи відсторонили 46 працівників – це найбільша кількість по Україні. Втім, всі вони за підсумками дисциплінарного провадження повернулись на роботу.