Підприємець поставив військовим неякісні балістичні окуляри

Правоохоронці викрили директора підприємства, який поставив Збройним силам України неякісні балістичні окуляри-маски. Збитки оцінюють у понад 154 млн грн. Про це у середу, 18 лютого, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у квітні 2023 року міноборони уклало з неназваним підприємством договір на постачання 100 тис. засобів захисту – балістичних окулярів-масок. Підприємство надало документацію, що свідчила про відповідність окулярів вимогам, зокрема, стверджувалось, що вони пройшли необхідні вимоги. Однак згодом зʼясувалось, що до України від офіційного виробника в Німеччині надійшло лише 2 тис. таких окулярів, походження решти 98 тис. – невідоме.

Крім того, під час експертизи зразків, що здійснили в Україні, зʼясувалось, що окуляри дійсно не відповідають вимогам якості: вони прострілюються та не захищають очі від балістичних та механічних уламків.

«Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість – це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників», – зазначив генпрокурор Руслан Кравченко.

Встановлено, що такими діями підприємець завдав державі збитків на 154,8 млн грн. Йому оголосили підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Відомо, що наразі підозрюваний перебуває за кордоном, правоохоронці планують оголосити його у розшук. Підприємцю загрожує увʼязнення строком до 12 років та конфіскація майна.

Нагадаємо, 17 лютого поліція повідомила про викриття підприємця, який поставив Державній прикордонній службі понад 100 тис. неякісних грілок для рук. Це завдало державі збитків на понад 5 млн грн.