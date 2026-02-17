Підприємцю загрожує до 12 років тюрми

У Києві поліція затримала підприємця, який поставив Державній прикордонній службі понад 100 тич. неякісних грілок для рук. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

За даними слідчих, у вересні 2024 року ДПСУ уклала з підприємством, що перемогло у тендері, договір на постачання 107 тис. засобів індивідуального обігріву – грілок для рук. Загальна вартість замовлення склала понад 7 млн грн.

Однак підприємець організував поставку неякісних грілок. Встановлено, що їх виготовили з неякісних матеріалів та порушенням технології.

«Попри те, що продукція не відповідала заявленим параметрам – тепловіддачі, часу дії та технічній сертифікації МО України й підозрюваний був про це обізнаний, він доставив її прикордонникам», – йдеться у повідомленні поліції.

Своїми діями підприємець завдав Державній прикордонній службі збитків на майже 5,6 млн грн. Правоохоронці провели обшуки у підприємця та вилучили у нього продукцію на понад 7,7 тис. доларів, а також документацію, печатки, штампи, електронні підписи. Підприємцю оголосили підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує увʼязнення строком до 12 років, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що правоохоронці оголосили підозри керівництву загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області через закупівлю неякісних захисних комплектів на понад 14 млн грн.