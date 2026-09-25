Суд врахував, що обвинувачений має ІІІ групу інвалідності

Надвірнянський районний суд визнав підприємця Костянтина Савуляка винним у порушення правил безпеки на виробництві, що спричинило загибель людини, і призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 18 вересня, обвинувачений був зареєстрованим ФОПом у сфері лісопильного та стругального виробництва з 2008 року. У вересні 2024 року підприємець допустив до роботи на пилорамі працівника без укладання з ним трудового договору. Робітника також не ознайомили з правилами безпеки.

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Вранці 20 вересня на пилорамі стався нещасний випадок. Зі штабеля скотилися колоди дерев і придавили працівника. У нього розірвалася селезінка, крововтрата призвела до геморагічного шоку, потерпілий помер.

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Під час судового засідання Костянтин Савуляк визнав свою вину і сказав, що повністю компенсував завдану шкоду дружині загиблого. Суд також врахував, що обвинувачений має ІІІ групу інвалідності, утримує двох неповнолітніх дітей та повнолітню доньку, вперше притягується до кримінальної відповідальності та перерахував на ЗСУ 50 тис. грн.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Міськевич визнала Костянтина Савуляка винним у порушення правил безпеки на виробництві, що спричинило загибель людини, і призначила йому 2 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.