Суд скасував вирок директору «Укрхімтрансаміаку» Дмитру Глазунову, оскільки він помер

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього директора ПрАТ «Інфраструктура відкритих ключів» Ігоря Ігнатова у розкраданні коштів держпідприємства «Укрхімтрансаміак». Чоловік разом зі своїми поплічниками організував шахрайську схему, за допомогою якої вони змогли розкрасти понад 43 млн грн, повідомили у трансляції ВАКС у понеділок, 24 квітня.

Ігоря Ігнатова засудили до позбавлення волі на 12 років, заборонивши обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності строком на 3 роки. Крім того, суд конфіскував у Ігнатова все його майно, зокрема будинок на Харківщині, квартиру на Донеччині та сім автомобілів бізнес-класу.

«Визнати винуватим Ігоря Ігнатова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України», – оголосив суддя ВАКС Ігор Строгий.

Щодо другого обвинувачуваного у розкраданні справу закрили – фігурант справи та колишній директор «Укрхімтрансаміаку» Дмитро Глазунов помер у січні 2023 року.

Нагадаємо, протягом 2013-2014 років Дмитро Глазунов змовився з Ігорем Ігнатовим та іншими фігурантами оборудки, щоб заволодіти коштами «Укрхімтрансаміаку». Шахраї розкрали гроші, укладаючи підставні договори та переводячи кошти у готівку. Гроші передбачалися для ремонту локальних систем оповіщення населення, яке проживає поблизу аміакопроводу «Тольяті-Одеса».

У 2017 році Дмитра Глазунова та Ігоря Ігнатова затримали та оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення держмайна) та ч. 3 ст. 209 ККУ (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).