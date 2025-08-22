Підприємець постачав для закладу тест-системи

Підприємця з Львівщини, який змовився з директоркою Чернівецької міської поліклініки №1 щодо виграшу його пропозиції на тендерних торгах, оштрафували на майже 50 тис. грн. У тендері з постачання спеціальних тест-смужок для медичного закладу бізнесмен брав участь тричі. Його пропозицію теж три рази визнавали переможною. За це він перераховував гроші директорці поліклініки. Цю змову правоохоронці викрили в липні 2022 року.

За інформацією з вироку Чернівецького районного суду Чернівців від 12 серпня, обвинувачений Юрій Жук налагодив співпрацю з керівницею комунальної міської поліклініки №1 Марією Мельничук. Директорка переконала працівника, який відповідав за закупівлю, що пропозиція фірми найвигідніша для закладу. Фірма два рази постачала тест-системи для медичного обладнання на понад 5 млн грн. За це директорка отримувала від 5 до 10% від суми тендеру.

Обвинувачений погодився зі звинуваченнями і 25 квітня 2025 року підписав угоду про визнання своєї вини з прокурором Чернівецької окружної прокуратури. Суд визнав його винним і призначив штраф в розмірі 49,3 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що суд над директоркою Марією Мельничук відбувся в травні 2025 року. Жінка теж підписала угоду про визнання вини. Їй призначили штраф в сумі 418 тис. грн.