Марія Мельничук мала отримати 5-10 % від суми тендерної угоди

Директорка міської поліклініки №1 в Чернівцях Марія Мельничук отримала штраф в сумі 418 тис. грн за те, що змовилася з підприємицею підлаштувати виграш в системі Prozorro. Фірма два рази постачала тест-системи для медичного обладнання на понад 5 млн грн. За це директорка отримувала від 5 до 10% від суми тендеру.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що в липні 2022 року обвинувачена Марія Мельничук домовилася з підприємицею про те, що вона зможе повпливати на результати тендеру і на посадовця, який безпосередньо обере переможця конкурсу. Керівниця повідомила підприємицю, що поліклініка планує закупівлю тест-систем до хемілюмінісцентного аналізатора CL-900i загальною вартістю 1, 3 млн грн. Також вона надіслала через вотсап умови і специфікацію товару, щоб бізнесменка свою тендерну пропозицію підлаштував саме під цю закупівлю. Тоді ж обвинувачена домовилася з учасницею торгів, якщо її пропозиція виграє, то вона перерахує їй від 5 до 10% від загальної суми закупівлі.

«Своєю чергою, обвинувачена з метою приховати протиправну діяльність, яка полягала в систематичному одержанні неправомірної вигоди, залучила доньку, яка своєю чергою не знала про злочинні наміри матері, та добровільно надала банківський рахунок, на який перераховували гроші», – йдеться у вироку Чернівецького районного суду Чернівців від 20 травня.

В результаті торгів виграла пропозиція підприємиці, з якою домовилася Марія Мельничук. Після укладення угоди бізнесменка перевела трьома платежами на рахунок доньки керівниці поліклініки 105 тис. грн.

Подібну угоду з підтасування тендерних документів Марія Мельничук знову провернула в березні 2023 року. Тоді поліклініка оголосила тендер на закупівлю тест-систем на суму понад 2 млн грн. Після укладення угоди підприємиця знову перерахувала обвинуваченій 148 тис. грн.

Ще одну незаконну схему збагачення лікарка здійснила в січні 2024 року. Тоді та сама підприємиця взяла участь у закупівлі реагентів для медобладнання на суму понад 2 млн грн. За це Марія Мельничук отримала вигоду в сумі 163 тис. грн. Загалом обвинувачена з липня 2022 року по 15 жовтня 2024 року одержала неправомірну вигоду в сумі понад 416 тис. грн.

Згідно з інформацією з сайту Prozorro, тест-системи і реагенти для міської поліклініки №1 Чернівців постачала приватна підприємиця Ірина Жук.

У підготовчому судовому засіданні прокурор надав суду укладену між ним та обвинуваченою угоду про визнання винуватості. Суддя визнав Марію Мельничук винною в кримінальному порушенні і призначив їй покарання – штраф в розмірі 418 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.