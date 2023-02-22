Голова української розвідки розповів, коли варто очікувати вирішальних боїв в Україні. На східному фронті значно активізувалася тактична авіація ворога, яка підтримує штурм росіян. У Маріуполі українські захисники завдали ударів по складах боєприпасів окупантів.

ZAXID.NET підсумовує 364 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок середи почався з вибухів у Харкові. Під час тривоги у місті пролунало кілька вибухів, відомо, що щонайменше двоє цивільних поранені. ​На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули 81-річна жінка та 68-річний чоловік.

Генштаб ЗСУ повідомив про прорив з Росії на Харківщину двох диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Одну ворожу ДРГ було виявлено в районі села Бологівка, але її витіснили на територію Росії. Інша розвідувальна група спробувала прорватися на Харківщині в районі села Фиголівки. Однак подробиць щодо подальшого перебігу подій Генштаб не уточнив.

На східному фронті у середу значно активізувалася тактична авіація ворога. Зокрема це винищувачі, штурмовики та ударні вертольоти, які підтримують штурмові дії наземних окупаційних військ на окремих напрямках.

Вибухи лунали й у тимчасово окупованому Маріуполі. Вранці українські захисники влучили по складу російських боєприпасів у районі порту. Після вибухів окупанти в Маріуполі підняли свою авіацію. Це був не перший приліт цієї доби. У ніч на 22 лютого біля аеропорту в Центральному районі міста також знищили склад боєприпасів.

Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 145 060 осіб військових. Також було знищено: