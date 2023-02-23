Підсумки 365 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни обстрілювали Харківську, Херсонську, Запорізьку області, активні бойові дії тривають на фронті, найскладнішими залишаються Авдіївський та Бахмутський напрямок. На Одещині правоохоронці затримали російського агента, який розвідував позиції ППО, а ЗСУ знищує безпілотники, якими росіяни намагаються проводити розвідку.
ZAXID.NET підсумовує 365 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Ранок почався з обстрілів у Херсонській області. Відомо, що унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, а також одну жінку госпіталізували з пораненням у лікарню. Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янському району Харківщини, під завалами мінімум двоє людей. Ворожі атаки також були зафіксовані у Запорізькій області.
Протягом четверга російські окупанти завдали дев’ять ракетних ударів, один з яких по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.
На Одещині правоохоронці затримали російського агента, який розвідував позиції ППО.
Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ немає.
Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. За даними Генштабу ЗСУ, як наслідок, втрачає техніку: наші захисники знищили російські БПЛА типу «Мерлін» та «Зала».
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 23 лютого втрати Росії серед особового складу становлять понад 145 850 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 350 (+16);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 593 (+24);
- артилерійських систем – 2 352 (+7);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 471 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 244 (+1);
- літаків – 299 (+0);
- гелікоптерів – 287 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 029 (+3);
- крилатих ракет – 873 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 215 (+3);
- спеціальної техніки – 228 (+2).