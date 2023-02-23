Росіяни обстрілювали Харківську, Херсонську, Запорізьку області, активні бойові дії тривають на фронті, найскладнішими залишаються Авдіївський та Бахмутський напрямок. На ​Одещині правоохоронці затримали російського агента, який розвідував позиції ППО, а ЗСУ знищує безпілотники, якими росіяни намагаються проводити розвідку.

ZAXID.NET підсумовує 365 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок почався з обстрілів у Херсонській області. Відомо, що унаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, а також одну жінку госпіталізували з пораненням у лікарню. Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янському району Харківщини, під завалами мінімум двоє людей. Ворожі атаки також були зафіксовані у Запорізькій області.

Протягом четверга російські окупанти завдали дев’ять ракетних ударів, один з яких по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ. Внаслідок чого постраждали цивільні об’єкти міст Берислав, Зеленівка та Білозерка на Херсонщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На ​Одещині правоохоронці затримали російського агента, який розвідував позиції ППО.

Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ немає.

Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. За даними Генштабу ЗСУ, як наслідок, втрачає техніку: наші захисники знищили російські БПЛА типу «Мерлін» та «Зала».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 145 850 осіб військових. Також було знищено: