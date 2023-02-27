Окупанти вдарили дронами по Хмельницькому, унаслідок удару загинули двоє рятувальників. Російські війська накопичують штурмову авіацію біля кордонів з Україною та планують застосовувати її під час наступу. Нагадаємо, що ворог зосереджує сили на веденні наступу на п’яти напрямках, а під Вугледаром окупанти знизили свою активність.

ZAXID.NET підсумовує 369 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на понеділок росіяни атакували Хмельницький іранськими дронами-камікадзе, відомо про двох загиблих рятувальників. Ворожі дрони також збивали на Київщині та Чернігівщині. За даними Генштабу ЗСУ, українським військовим вдалось збити 11 з 14 дронів.

Представник української розвідки розповів, що російські війська накопичують штурмову авіацію біля кордонів з Україною. Вони планують залучити її у найважливіших напрямах, де намагатимуться вести наступ.

Основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. За наявною інформацією Генштабу, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.

За даними Сил оборони, під Вугледаром окупанти знизили свою активність протягом останніх днів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 148 690 осіб військових. Також було знищено: